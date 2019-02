O dia do jogo beneficente dos craques Souza e Wallyson

Artur Dantas Amigos de Souza e Wallyson se enfrentam em evento beneficente.

Antigos e novos craques de ABC e América entraram em campo onde lembraram as partidas válidas pelo Estadual e da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dos atuais jogadores, participaram da partida atletas que atuam em outros times como é o caso de Nêgo, que defendeu o alvinegro e em 2008 defendo o Bragantino.O árbitro escolhido para apitar a partida foi Milton Otaviano, auxiliado pela bandeirinha Aldeilma Luzia. Otaviano, que encerra a carreira neste ano, disse que o jogo é muito importante não só pelo lado aspecto esportivo, como pelo social.“Temos aqui duas estrelas que são referência no esporte, mas acredito que a importância principal desse jogo é arrecadar alimentos para quem precisa. Acredito que vai ser fácil apitar porque é um momento de descontração, mas existe sim a rivalidade”, disse.Wallyson também falou sobre a participação no jogo e negou que estaria acertando qualquer volta ao ABC em 2009. O atleta falou sobre a melhora na parte física e revelou que 2009 será seu ano. “Infelizmente, agora não tem jeito de eu volta ao time. Tive um ano de intenso tratamento no Atlético Paranaense e vou me concentrar no próximo ano, que vai ser a minha melhor temporada”, avisou.O ídolo do ABC também ressaltou o caráter social da partida dizendo que o esforço é válido para ajudar a quem prescisa.Os amigos de Wallyson entram em campo com Flávio Anselmo, Nêgo, Fabiano Allison e Tiaguinho; Danilo, Alex, Josivaldo e Rodriguinho; Wallyson e João Luís. E entraram ainda os garotos Boneco, Ramases, Eninho e Guilherme. E Rogerinho, que chegou de madrugada do Paraná, mas fez questão de comparecer.Os amigos de Souza entram com Tinho, Eduardo Igor, Carlos Mota,Neto e Gito e Adalberto; Carioca, Oldair, Paulo Nogueira e Souza; Binha e Washington. Na reserva, Gilson Lopes, Alexandre, Bruno e Edinho.