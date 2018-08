Roberta Sá concorre a Revelação do Ano e Melhor Álbum de MPB do Grammy Latino

Alexis Peixoto Roberta Sá deverá participar da festa americana.

Pela primeira vez desde a criação do prêmio, há nove anos, será realizada uma cerimônia voltada apenas para a música brasileira, no Estádio Ibirapuera, que ocorrerá simultaneamente à premiação principal, realizada em Houston, nos Estados Unidos.Roberta Sá, que concorre na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e na categoria Artista Revelação do Ano, deverá participar da festa americana, já que é uma das favoritas para o segundo prêmio.Na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, o álbum

Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria

, lançado no ano passado, concorre com nomes consagrados da MPB, como Maria Bethânia (indicada por dois lançamentos:

Dentro do Mar Tem Rio - Ao Vivo

Omara Portuondo e Maria Bethânia

, em parceria com a cantora cubana), Chico Buarque (

Chico Buarque Carioca - Ao Vivo

) e Caetano Veloso (

Cê Multishow ao Vivo

). A lista se completa com outro queridinho, o carioca Seu Jorge, indicado pelo álbum

América Brasil

Considerada uma das categorias principais do Grammy Latino, o prêmio de Artista Revelação está sendo disputado por Roberta Sá e mais quatro artistas: o carioca Diogo Nogueira, filho do sambista João Nogueira; a porto-riquenha Kany Garcia; a colombiana Monica Giraldo; e e mexicana Ximena Sariñana.A premiação brasileira terá trasmissão ao vivo pela Band, que bancou a realização do evento no país, na próxima quinta (13), às 22h.Confira o clipe da música Belo Estranho Dia de Amanhã, do álbum

Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria

Confira a lista de indicados:LATIN GRAMMY BRASIL

Melhor álbum pop contemporâneo brasileiro

Arnaldo Antunes,

Ao Vivo no Estúdio

Danni Carlos,

Música Nova

Vanessa Da Mata,

Sim

Ney Matogrosso,

Inclassificáveis

Rosa Passos,

Romance

Melhor álbum de música popular brasileira

Maria Bethânia,

Dentro do Mar Tem Rio - Ao Vivo

Chico Buarque,

Chico Buarque Carioca - Ao Vivo

Seu Jorge,

América Brasil

Omara Portuondo e Maria Bethânia,

Omara Portuondo e Maria Bethânia

Roberta Sá,

Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria

Caetano Veloso,

Cê Multishow ao Vivo

Melhor álbum de rock brasileiro

Charlie Brown Jr.,

Ritmo, Ritual E Responsa

CPM 22,

Cidade Cinza

Detonautas Roque Clube,

O Retorno de Saturno

Nação Zumbi,

Fome de Tudo

Pitty,

{Des}Concerto Ao Vivo

Melhor álbum de música romântica

Bruno & Marrone,

Acústico II - Volume 1

Daniel,

Difícil Não Falar de Amor

Leonardo

, Coração Bandido

César Menotti & Fabiano,

.Com Você

Roberta Miranda,

Senhora Raiz

Melhor álbum de samba/pagode

Beth Carvalho,

Canta o Samba da Bahia Ao Vivo

Arlindo Cruz,

Sambista Perfeito

Paulinho da Viola,

Acústico MTV

Luiz Melodia,

Estação Melodia

Maria Rita,

Samba Meu

Melhor álbum de música contemporânea regional ou de raízes brasileiras

Harmonia do Samba,

Esse Som Vai Te Levar - Ao Vivo

Elba Ramalho,

Qual o Assunto que Mais lhe Interessa?

Trio Curupira,

Pés no Brasil, Cabeça no Mundo

Trio Virgulino

, 26 Anos de Estrada

Victor & Leo,

Ao Vivo em Uberlândia

Melhor canção brasileira

Vanessa da Mata & Sergio Mendes,

Acode

Dudu Falcão,

Coisas que Eu Sei

Djavan,

Delírio dos Mortais

Jota Maranhão & Jorge Vercillo,

Ela Une Todas as Coisas

Marco Moraes & Soraya Moraes,

Som da Chuva

Melhor álbum de música tradicional regional ou de raízes brasileiras

Pedro Bento & Zé Da Estrada,

50 Anos de Mariachis & Grandes Sucessos Sertanejos

Renato Borghetti,

Fandango!

Cezar & Paulinho,

Companheiro É Companheiro

Chitãozinho & Xororó,

Grandes Clássicos Sertanejos Acústico I

Siba e a Fuloresta,

Toda Vez que Eu Dou Um Passo o Mundo Sai do Lugar

INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS DO LATIN GRAMMY

Gravação do ano

Andrea Bocelli e Laura Pausini,

Vive Ya! (Vivere)

Cabas

, Bonita

Café Tacuba,

Volver a Comenzar

Juanes,

Me Enamora

Julieta Venegas,

El Presente

Álbum do ano

Buika,

Niña de Fuego

Café Tacuba,

Sino

Vicente Fernández,

Para Siempre

Kany García,

Cualquier Dia

Juanes,

la vida... Es un Ratico

Canção do ano

Julieta Venegas,

El Presente

Café Tacuba,

Esta Vez

Kany García,

Hoy Ya Me Voy

Juanes,

Me Enamora

Aureo Baqueiro & Gian Marco,

Todavia

Melhor cantor-compositor

Djavan,

Matizes

Gilberto Gil,

Banda Larga Cordel

Pablo Milanês,

Regalo

Fito Páez,

Rodolfo

Tommy Torres,

Tarde o Temprano

Artista revelação

Kany GarciaMonica GiraldoDiogo NogueiraRoberta SáXimena Sariñana