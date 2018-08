Fiscalização nos presídios do RN é modernizada com aparelhos de Raio-X

Divulgação Equipamento é semelhante ao utilizado em aeroportos.

Inicialmente, a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) instalou os equipamentos na Penitenciária de Alcaçuz, Nísia Floresta, no Presídio Estadual de Parnamirim (PEP) e no Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte de Natal.Além de Raio X, as unidades prisionais passam a utilizar na revista individual das visitas, modernos detectores manuais de metais. Todos esses equipamentos de fiscalização eletrônica e mais alguns veículos foram doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.Vieram para o Rio Grande do Norte um microônibus, dois automóveis Astra e um furgão-cela para transporte de presos. Os veículos faziam parte do acervo dos últimos Jogos Pan-Americanos, realizados no Rio de Janeiro.Na última semana, uma equipe técnica da empresa alemã, fabricante dos aparelhos de Raio-X, esteve em Natal para a montagem, transmitindo orientação aos agentes penitenciários sobre sua operacionalização.Com a fiscalização eletrônica, que facilitará a ação dos agentes, a Sejuc espera a diminuição do ingresso ilegal de amas, celulares e de tóxicos nos seus estabelecimentos prisionais, consequentemente melhorando a sua segurança interna.