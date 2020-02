Doc TV: Cineastas lembram massacre em Santo Antônio do Potengi

Alan Suassuna Mary Land chegou à comunidade no início da semana

O tema da seleção foi "Quando a realidade parece ficção é hora de fazer documentários". Os diretores Fábio de Silva e Mary Land Brito escolheram a maior carnificina que o Rio Grande do Norte já viu.Com o apoio da prefeitura de São Gonçalo do Amarante, o roteirista Geraldo Cavalcanti chegou à comunidade há cerca de um mês para conhecer o lugar. A equipe completa começou as filmagens no início desta semana, além da coleta de dados e imagens com a imprensa potiguar.Curiosamente a ação de Genildo não foi registrada em inquérito policial ou boletim de ocorrência. Ele é lembrado apenas pela população e arquivos da mídia, mas com algumas contradições.De acordo com Mary Land, não há consenso quanto ao número de pessoas mortas. O valor 13 é sugerido pela polícia local. Também não existe verdade absoluta no que diz respeito às causas dos assassinatos."Genildo, como contam, era um cidadão pacato. As pessoas falavam que era homossexual e talvez isto tenha desencadeado a ira dele. Um ano e meio antes de tudo acontecer, um de seus filhos faleceu. As pessoas acreditam que foi mais um agravante", relata Mary Land.

Os cineastas têm se comunicado regularmente com a família do assassino, deixando-os a par de todo o material colhido para o filme. "A gente tem um compromisso ético com eles. Não temos intenção de machucar ninguém", explica. Genildo França deixou pais e filho.

De acordo com Mary Land eles estão ajudando a entender o que aconteceu, mas até o momento não gravaram depoimentos.