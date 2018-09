ABC: Márcio Hahn e Panda serão reavaliados na sexta-feira Os jogadores estão em tratamento no Departamento Médico desde a quarta-feira (12).

O ABC pode ter mais problemas pela frente nos jogos finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de perder Ivan, com dor na panturrilha esquerda, e Leandro Sena, com dores no músculo anterior da coxa direita, o volante Márcio Hahn e o zagueiro Márcio Panda correm o risco de ficar de fora da partida contra o Marília, no sábado (15).



No final do jogo contra o Santo André na terça-feira (11), Hahn reclamou de dores na coluna motivada por um choque durante a partida, enquanto Panda se queixou de dores na perna. O médico do clube, Roberto Vital, disse que os jogadores já estão melhores e participaram normalmente do treino na manhã desta quinta-feira (13). À tarde, os atletas foram submetidos a novos exames



Os dois jogadores serão novamente avaliados na manha desta sexta-feira (14) para saber das reais condições de jogo para a partida contra o Marília. Ivan e Sena, que ficaram de fora da partida contra o Santo André, devem continuar em tratamento e não reforçam o alvinegro.



Pelo lado do Marília, o time entra em campo no sábado renovado pela volta do zagueiro Fernando e o meia Ricardinho. Fernando substitui Leandro Amaro, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Na situação inversa, Ricardinho volta à posição original no lugar de Samuel depois de cumprir a suspensão pela expulsão no jogo contra o Vila Nova.



A dúvida para o técnico Gil Alves fica por conta da saída do lateral-direito Rafael Mineiro. O jogador deixou o campo na última terça-feira (11) no jogo contra o Criciúma sentindo dores no joelho direito. Caso seja vetado pelo DM do clube, o substituto para a vaga é Bruno Ribeiro. O técnico Gil Alves ainda não definiu a escalação do time que entra em campo contra o ABC.