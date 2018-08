O último adeus a Diniz Grilo

Artur Dantas

A irmã de Diniz Grilo, Amélia Grilo explicou que o irmão deixou muitos alunos “órfãos”, uma vez que era um grande entusiasta dos artistas mais jovens e que se iniciavam na carreira. Ela destacou que o irmão prestava grande ajuda aos novos talentos, além de ajudar aos profissionais já experientes no mercado.Amélia ainda explicou que a morte do irmão não é motivo de empobrecimento das artes no Rio Grande do Norte. Ele afirmou que o legado deixado por Diniz Grilo é muito grande e envolve muitas obras recém-acabadas, além de muitas outras que estavam em fase de finalização.Um dos amigos presentes no sepultamento, Evaldo Saraiva, revelou que amigo confidenciou um mau presságio há uma semana. “Ele me disse que sabia que a sua hora estava próxima. Já havia deixado de fumar e tinha adiantado a conclusão de muitas obras. Diniz me disse se nada acontecesse, pretendia passar o réveillon em Portugal”, revela.Evaldo se referiu ao amigo como o maior artista plástico do Rio Grande do Norte e um dos grandes do Brasil. Ele explicou a classe artística perde, além de um profissional, um “excelente amigo e uma pessoa divertida e brincalhona". "Ele passava muita harmonia e felicidade para todos".Franco Chagas, que teve o nome artístico dado pelo amigo, ressaltou que ele era muito exigente com as amizades e era uma pessoa muita reservada. Franco destacou a felicidade em fazer parte durante 30 anos do seleto grupo de amigos de Diniz.“Agora acabou. Eu sei que é uma palavra forte, mas é só isso que resta”, desabafou Franco. O colega de profissão explicou que as obras do amigo foram imortalizadas, mas foi privado da companhia do amigo.Outro amigo do artista fez uma homenagem momentos antes do enterro. Ele fez questão de ressaltar a grande importância que Diniz tinha para a Redinha, praia onde residia. A irmã Amélia, encerrou a oração. “Você foi irmão, foi grande, pai, e filho. Deus vai lhe receber de braços abertos e lhe guiar nessa nova caminhada”, falou emocionada.