Times do interior iniciam preparação para o Estadual 2009 Potiguar de Mossoró e Corintians de Caicó começam a montar grupo pensando na competição ano que vem.

Menos de uma semana após o final da Série B, os times do Rio Grande do Norte voltam as atenções para a competição estadual. Enquanto ABC e América ainda seguem em fase de negociação com os atletas, o Potiguar de Mossoró sai na frente e já tem o grupo quase definido para 2009.



O presidente do time, Stênio Max, explicou que o pensamento para o próximo ano é diferente do que foi em 2008. A intenção é investir na descoberta de talentos tanto no RN quanto em estados vizinhos como Paraíba e Ceará, além de apostar nas “pratas da casa”.



Ele disse que nos últimos meses, trouxe jogadores que se destacaram em peneirões nos estados vizinhos. “Estamos contratando jogadores de várias categorias como o mirim, infantil e juvenil, até o profissional”, garantiu. Ainda de acordo com o presidente, o time continua com a intenção de revelar novos talentos para o futebol potiguar, como foi com Jean Carioca, e internacional.



É o caso do atacante Marcelo que está quase acertado para jogar em um time na Noruega. “Queremos apresentar esses novos jogadores porque através da negociação, conseguiremos dinheiro para montar um time mais forte”. Para o campeonato, o Potiguar conta com Elder, que estava no Atlético Mineiro e com Fábio, jogador que teve passagem pela Turquia e Dubai.



Além dos atletas, o time é completado pelo goleiro Paulo Renato, Paulinho Assu, Paulão e Ricardo Brás (zagueiros), Márcio Cardoso, Max, Ricardo Lima, Vaninho, Halinho e Ítalo, que acertou contrato com o clube na quinta-feira (4) e se apresenta ao clube na quarta-feira (10).



No Corintians de Caicó, a situação é um pouco diferente. O time só tem condições de pensar nas contratações no início de janeiro. De acordo com o presidente do clube, Rogério Gurgel, o clube ainda depende de um apoio da prefeitura para definir o time que disputa a série C.



Rogério revelou que até o momento dispõe apenas de 11 atletas que são vinculados ao clube. Ele disse que somente no início de janeiro é que outros atletas devem ser contatados. “Até o momento não podemos negociar com jogadores sem ter dinheiro. Ano passado, recebemos da Prefeitura três parcelas de R$ 10 mil para montar o grupo”, lembra.