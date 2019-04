Justiça mantém bloqueio dos R$ 40 milhões do Banco do Brasil

A desembargadora Judite Nunes, presidente em substituição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, negou, na manhã desta sexta-feira (19), o “Pedido de Suspensão de Liminar (nº 2008.011510-9), através do qual a Prefeitura solicitava a liberação de R$ 40 milhões, depositados em juízo, espontaneamente, pelo Banco do Brasil.Com a decisão, a integrante da Corte do TJRN manteve o entendimento, definido em primeira instância, pelo juiz Luiz Alberto Dantas Filho, o que resulta na manutenção do bloqueio do montante financeiro e a manutenção provisória do contrato firmado entre o banco e o Ente Público, sendo desta forma, suspenso os efeitos do decreto legislativo 874/2008, da Câmara Municipal, que tentava anular o ato do prefeito Carlos Eduardo.A desembargadora destacou, na decisão, que a sentença de primeira instância, dada pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, registrou a falta de licitação no contrato realizado pelo Município de Natal com a instituição financeira. A sentença inicial também fez referências a notícias divulgadas na imprensa local, relacionadas a um depósito, na conta da Prefeitura, de uma “parcela extra do FPM, no valor de mais de R$ 7 milhões, para pagamento do 13º salário dos servidores”.Ressaltou, igualmente, que, nos autos, se registra o ajuizamento de uma Ação Civil Pública do Ministério Público Federal, cujo objetivo era o de anular o contrato de prestação de serviços financeiros celebrado entre o município de Uberaba e a Caixa Econômica, feito sem licitação.

Razões

Na decisão, a presidente em substituição do TJRN também ressaltou o fato de que a legalidade do contrato, fonte do recurso (extra-orçamentário), o qual o município deseja o desbloqueio, deve ser decidida na instância original, sob pena de supressão de instância.“O contrato, ao qual se vincula a quantia depositada em juízo está aguardando pronunciamento sobre sua legitimidade e, enquanto isso, o bom senso, a razoabilidade e a cautela jurídica recomendam que se impeça a utilização desse dinheiro, que está à disposição da justiça”, define a desembargadora.Com o indeferimento do pedido de desbloqueio, em segunda instância, também permanece suspensa a eficácia do DL 874/2008, fica mantido o contrato com o Banco do Brasil, quanto ao gerenciamento da folha de pagamento e das contas dos servidores municipais, bem como das contas e movimentações financeiras vinculadas ao Município do Natal, até nova deliberação judicial.“Apesar do aspecto social, não é possível o deferimento do pleito à mingua de seus requisitos autorizadores”, conclui a desembargadora Judite Nunes.

Com informações da Assessoria de Imprensa do TJRN.