Começa hoje (17) campanha para adoção de cartas natalinas Esse ano, os Correios do Rio Grande do Norte devem receber mais de 6 mil cartas de crianças carentes.

Tudo começa quando uma criança escreve uma carta para o Papai Noel e entrega nos Correios para adoção natalina. O leitor se sensibiliza com o pedido, geralmente de brinquedos e adota uma carta: está dado o primeiro passo para transformar o natal de muitas crianças carentes em um natal feliz.



A campanha de adoção de cartas natalinas, “Papai Noel dos Correios”, tem mais de 20 anos e está sendo lançada nacionalmente hoje (17) pelos Correios com participação de 28 diretorias regionais.



No Rio Grande do Norte, os Correios devem receber mais de 6 mil cartas, um crescimento de 30% em relação ao ano passado. “Ano passado recebemos o montante de 5.800 cartas e atendemos 1.700”, afirma João Vianey, assessor dos Correios RN.



Geralmente, os pedidos das cartas são: kits escolares, bicicletas, bolas e bonecas. “Os brinquedos lideram a lista, mas temos pedidos inusitados como camas, pares de sapatos e cestas natalinas, indicando a situação de carência da família”, afirma o assessor dos Correios.



As cartas para o Papai Noel são entregues nas unidades dos correios e nas caixas de coleta espalhadas pelo estado. Inicialmente, as cartas são recepcionadas por um grupo de 80 voluntários que fazem a leitura e a interpretação dos pedidos.



O segundo passo é a triagem, observando se os dados, como endereço e nomes, estão corretos e a análise do pedido. Na segunda fase, os voluntários observam se as cartas são manuscritas e se existe duplicidade no teor das cartas.



As cartas são entregues nas unidades dos Correios espalhadas por todo o Rio Grande do Norte. Na área metropolitana, as cartas ficam em Natal; no Seridó, as cartas ficam em Currais Novos; no Oeste, em Mossoró; e, na região serrana, a cidade de concentração de cartas é Pau dos Ferros.



Após a classificação no sistema dos Correios, as cartas recebem numeração e são distribuídas nos 34 pontos para facilitar a adoção por qualquer “Papai Noel”.



O processo de adoção de cartas é simples. “Qualquer pessoa pode adotar uma carta, basta ir a uma agência dos Correios e escolher o pedido”, afirma João Vianey.



As entregas começaram dia 1º de novembro e até hoje (17), foram entregues 639 cartas na agência central dos Correios.



Os presentes da campanha serão entregues nos dia 19 de dezembro, das 8h às 18h, no ginásio do Cefet, em Natal.