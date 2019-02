G-9 se reúne e recebe visita de Albert Dickson e Paulo Wagner

Júlio Pinheiro Paulo Wagner: só de passagem pelo almoço?

“Fui ao restaurante para um almoço com o superintendente da TV Ponta Negra. Encontrei por acaso com os vereadores e fui cumprimentá-los. Estou fechado com Dickson Nasser”, declarou Paulo Wagner.Segundo o vereador Luís Carlos (PMDB), todos do grupo continuam com a mesma proposta e não existe a possibilidade de saída de nenhum dos membros. “Reforço a participação dos nove, inclusive do vereador recém eleito Raniere Barbosa (PR)”, disse Luis Carlos se referindo a uma conversa que Raniere teve com o candidato a reeleição a CMN, Dickson Nasser (PSB).Em relação à participação do recém eleito Albert Dickson (PP), há possibilidade do novo parlamentar se unir ao G-9. Porém isso não representa que ele será o nome indicado a disputa pela Presidência da Casa.“Estamos esperando que ele entre no grupo, mas não necessariamente será o candidato. Ele disputará com os demais membros do grupo que também desejam ser candidatos”, disse o vereador.Os critérios para a escolha do nome que representará o grupo ainda não foram totalmente definidos, mas o G-9 deverá estar reunido brevemente para tratar sobre o assunto.O grupo, inclusive, pretende estar reunido com a prefeita eleita Micarla de Sousa (PV). A intenção dos parlamentares é demonstrar que o grupo não é oposicionista e deixar as portas abertas para que outros parlamentares que estarão na base aliada à prefeita possam se integrar.