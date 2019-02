Buraqueira sem fim

Maiara Felipe Na Avenida das Alagoas a obra é recente, mas os moradores já reclamam.

No bairro de Pirangi, muitos moradores reclamam da buraqueira.

A Avenida Airton Senna, na parte que vai desde a lagoa do Jiqui até Nova Parnamirim, há meses passou por uma drenagem, mas a pavimentação não terminou ainda. No trecho próximo ao Supermercado Rede Mais, um cano estourou e causou muito transtorno no trânsito.A Avenida das Alagoas (Jiqui) a obra é recente, porém os moradores já reclamam. Muitos dizem que a empresa responsável pelo calçamento, apenas coloca os paralelepípedos e as pedras, sem passar nenhum piche, o que deixariam o calçamento se deteriorando, principalmente no período de chuva.Essas reclamações podem ser verificadas no bairro Pirangi, principalmente na rua Barbacena e nos seus arredores. O calçamento feito na rua está em desnível com o anterior e as pedras estão se soltando.A reportagem tentou o contato com a Companhia de Água e Esgotos do RN (Caern), responsável pelas obras, mas não obteve sucesso.