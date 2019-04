Brazucas marcam cinco e Juventus e Milan vencem na Itália

Os brasileiros deram show no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto Amauri deixou o seu na vitória da Juventus sobre o Atalanta, por 3 a 1, Kaká e Alexandre Pato marcaram dois cada um na goleada do Milan, por 5 a 1, sobre a Udinese. Seedorf marcou o outro tento milanês.Com mais esta vitória, a Juventus segue na cola da líder Internazionale. A Juventus soma 36 pontos, contra 42 da rival. Por outro lado, o Atalanta tem apenas 24 na nona posição.O Rubro-negro de MIlão também está na parte alta da tabela. O Milan é o terceiro colocado, com 36 pontos. A Undinese, que começou bem, está em 12º lugar, com 22 pontos.Já Roma, de Doni, Juan, Julio Baptista e Cicinho, decepcionou outra vez e perdeu para o Catania, por 3 a 2. Com a vitória, o time da casa passou a Roma na tabela e soma 25 pontos, dois a mais que a equipe treinada por Luciano Spalletti.

Antes...

No sábado, com dois gols do brasileiro Maicon, a líder Internazionale venceu o Siena, por 2 a 1. Com os três pontos, a Inter já soma 42 pontos.No outro jogo, jogadores, torcedores, comissão técnica se dirigentes da Lazio respiraram aliviados após a vitória magra, por 1 a 0, sobre o Palermo, que acabou com um jejum de 42 dias.

Confira os jogos da 17ª rodada:

Sábado

Lazio 1 x 0 PalermoSiena 1 x 2 Inter de Milão

Domingo

Sampdoria 0 x 1 FiorentinaLecce 0 x 0 BolognaChievo 0 x 1 GenoaCatania 3 x 2 RomaCagliari 1 x 1 RegginaAtalanta 1 x 3 JuventusTorino 1 x 0 NapoliMilan 5 x 1 Udinese

Confira a classificação:

1º Inter 422º Juventus 363º Milan 334º Fiorentina 325º Nápoles 306º Génova 297º Lazio 278º Catania 259º Atalanta 2410º Palermo 2311º Roma 2312º Udinese 2213º Cagliari 2114º Sampdoria 1915º Siena 1916º Bologna 1517º Torino 1518º Lecce 1419º Reggina 1320º Chievo 9