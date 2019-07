Potyguar dispensa quatro jogadores em menos de 24h Ao todo, nove atletas deixaram o clube em menos de uma semana. O time continua as contratações.

Na manhã desta terça-feira (13), o Potyguar de Currais Novos anunciou a saída de mais dois atletas contratados para o Campeonato Estadual de 2009. O meia-atacante Cebolinha e o zagueiro Márleo pediram dispensa do clube, resultando na quarta baixa no time em menos de 24h. Na noite da segunda-feira (12), foi a vez do zagueiro Edson e do meia-atacante Marquinho Paraíba deixarem o time.



Além deles, o zagueiro Neto Tamandaré e o lateral-esquerdo Janaílton anunciaram a saída do time nesta terça-feira em virtude de uma melhor proposta salarial. Continuando a lista de jogadores que deixaram o time, Nido, Robson e Rafael foram afastados do grupo por “deficiência técnica”, segundo o supervisor de futebol do clube, Merica.



No entanto, para suprir a grande saída de jogadores do clube, Merica falou da contratação de mais oito jogadores desde a última sexta-feira (9). São eles os zagueiros Charles Paraíba (ex-Coríntians de Caicó) e Everaldo (ex-Potiguar de Mossoró), os laterais-direito Pernambuco (ex-Sete de Setembro – PE) e Keirson (ex-Barras – PI) e Nino (ex-Treze de Campina Grande), o atacante Gilcley (ex-Barras – PI), os meia-atacantes Alessando (ex-América) e Roberto (ex-Potiguar de Mossoró).



Merica falou sobre a grande quantidade de contratações e dispensas feitas pelo time. “Nós fizemos um planejamento errado para o Estadual e tivemos que começar do zero. Apesar do pouco tempo para os treinos, lembro de 2004, quando tivemos 10 dias para a preparação e foi o nosso melhor desempenho em Estaduais”, disse.