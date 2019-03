Elói Simplício e Edmar vão comandar escolinhas do ABC As inscrições acontecerão no período de 2 a 30 de janeiro e deverão ser feitas na secretaria do clube no Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache.

A Diretoria alvinegra anunciou nesta segunda-feira (15), uma ótima notícia para os garotos que buscam iniciar uma carreira no futebol. Em 2009 estará de volta a Escolinha de Futebol do ABC Futebol Clube. O comando será do professor Elói Simplício e do ex-zagueiro ABCdista Edmar.



A Escolinha contemplará crianças e jovens, de 8 a 13 anos. As inscrições acontecerão no período de 2 a 30 de janeiro e deverão ser feitas na secretaria do clube no Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache. A taxa de mensalidade custará R$ 40,00 (Quarenta reais). Os filhos de pais sócios-torcedores terão 50% de desconto.



As aulas serão realizadas aos domingos, no CT José Nilson de Sá, das categorias de base do Mais Querido. Nas tardes de sábado serão disputados torneios entre os alunos, para que os professores possam avaliar e analisar o desempenho dos atletas.





