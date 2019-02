Mas o que é essa tal de Bossa Nova?

Uma das melhores definições do termo é do Dicionário Cravo Albin de Música Popular Brasileira ( www.dicionariompb.com.br ). Lá está bem claro: "Inicialmente este termo referia-se a um jeito de cantar e tocar, até tornar-se sinônimo de um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em todo o mundo.No final do ano de 1957, um show realizado por Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli, Sylvia Telles, Roberto Menescal e Luiz Eça no Clube Hebraica (RJ) já era anunciado como '...grupo bossa nova apresentando sambas modernos'. Considerada uma nova forma de tocar samba, a bossa nova foi criticada pela forte influência norte-americana, traduzida nos acordes dissonantes comuns ao jazz.A letra das canções contrastava com as das canções de sucesso até então, abordando temas leves e descompromissados, definidos através da expressão 'o amor, o sorriso e a flor', que faz parte da letra de Meditação, de Tom Jobim e Newton Mendonça, e que foi utilizada para caracterizar a poesia bossa-novista."A bossa nova foi o resultado de encontros da classe média carioca em apartamentos ou casas residenciais da zona sul do Rio de Janeiro, onde grupos de jovens se reuniam para fazer e ouvir música, o que se tornou freqüente a partir de 1957. O apartamento da família de Nara Leão, situado na Avenida Atlântica, em Copacabana, foi o placo de muitos desses encontros. Na época, Nara, com pouco mais que 15 anos de idade, se tornou depois a musa da bossa nova - embora ela não se considerasse como tal.Esses encontros reuniam Carlos Lyra e Roberto Menescal, que na época tinham uma escolinha de ensino de violão, além de outros amigos da cantora. A turma foi aumentando, com as presenças do jornalista e compositor Ronaldo Bôscoli (um dos responsáveis pela sua difusão nas boates, rádios e televisões, juntamente com seu parceiro na produção de shows, Luiz Carlos Miele), do compositor, violonista e cantor Chico Feitosa (que depois ficou conhecido no meio musical como Chico Fim de Noite), do pianista Luiz Carlos Vinhas, dos irmãos músicos Mário, Oscar, Iko e Léo Castro Neves e de um baiano chamado João Gilberto, entre outros.A "grande sacada" foi inventada por João Gilberto, que depois tornou-se a grande referência da bossa nova, com a sua "batida" do violão. Ela ficou famosa nas faixas Chega de saudade (Tom Jobim e Vinícius de Morais) e Outra vez (Tom Jobim), no LP de Elizeth Cardoso Canção do amor demais, lançado em 1958.Ricardo Cravo Albin conta em sua obra: "João Gilberto gravou o acompanhamento de violão que caracterizaria a batida da bossa nova e que o tornaria conhecido no mundo inteiro. O LP, gravado pelo selo Festa, foi inteiramente dedicado à nova dupla de compositores Tom e Vinícius, mas na verdade a estrela do disco era Vinícius, visto que o interesse era o de gravar suas poesias".Já o jornalista e escritor Ruy Castro, no livro Chega de saudade, diz que este disco "ao contrário do que se pensa hoje, não foi um sucesso quando saiu em maio de 1958". Castro explica: "No mesmo ano, João Gilberto gravou um 78 rpm contendo Chega de saudade e sua composição Bim-Bom e, no ano seguinte, lançou o LP Chega de saudade. Essa música conta com cerca de 100 regravações, realizadas por artistas nacionais e estrangeiros".Essa discussão toda, sobre qual foi a primeira gravação encerra-se quando o saudoso maestro Tom Jobim afirma, no livro A canção no tempo, de Zuza Homem de Mello e Jairo Severiano: "A bossa nova de Chega de saudade está quase toda na harmonia, nos acordes alterados, pouco utilizados por nossos músicos da época, e na nova batida de violão executada por João Gilberto".