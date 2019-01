Marcelo Vilar é confirmado técnico do América Novo treinador chega a Natal na segunda-feira para dar início aos trabalhos. Reforços serão anunciados até o fim da próxima semana.

O diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o "Peninha", confirmou Marcelo Vilar como o novo técnico do alvirrubro para a temporada 2009.



O dirigente está em Recife (PE) e teve um novo encontro com Marcelo Vilar - eles haviam se reunido na quinta-feira (4) à noite em um restaurante de Natal - para definir os últimos detalhes da contratação.



Marcelo Vilar se apresenta ao novo clube na segunda-feira (8). "Peninha" disse que a contratação do técnico só foi fechada nesta sexta-feira (5). "Estive com ele agora à tarde para definirmos isso", contou.



De acordo com o diretor de futebol, o novo técnico vai trazer sua comissão técnica para o América à exceção do preparador de goleiros, que será o ex-goleiro Ubirajara.



Com relação a contratação de jogadores, "Peninha" afirmou que já sondou alguns nomes e "outros já estão fechados". Contudo, o dirigente se resguardou quanto a revelar os atletas já contratados. "Vamos conversar com mais alguns e, no máximo, até a sexta-feira (12) divulgaremos todos eles", explicou. "Quero dois jogadores para cada posição, no mínimo", completou "Peninha".



Ele mostrou o perfil dos jogadores que o América quer para a temporada 2009. "Quero jogadores jovens e que tenham conquistado títulos. Pode ser até nas categorias de base. Isso é fundamental", comentou. Para "Peninha", nesse trabalho de negociações com técnico e jogadores "é preciso ter muita calma para não errar".



Indagado acerca da informação veiculada pelo Nominuto.com acerca de um possível interesse de Paulinho Kobayashi em retornar ao América, o diretor de futebol explicou o fato. "Um amigo meu recebeu a ligação dele (Paulinho) e veio me contar", disse.