Caminhada contra a dengue movimenta bairro Nordeste

Fotos: Maiara Felipe Cerca de 1.500 pessoas participaram da caminhada.

As escolas públicas e privadas, a unidade de saúde, membros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Centro de Controle de Zoonose e moradores do bairro foram às ruas com faixas e panfletos, com a intenção de alertar a população sobre as graves conseqüências da doença, que pode até matar.“Aqui está demais. Já tive dengue quatro vezes e minha neta também. Logo ali tem um terreno baldio que junta bastante lixo. A campanha tem que se intensificar para todos se conscientizarem”, declarou a moradora Severina Barbosa, 65 anos.Entre os dias 9 e 13 de março, a SMS fará mais mobilizações como a do Bairro Nordeste. Em cada região da cidade acontecerá uma caminhada. As primeiras serão em Nova Descoberta, Santos Reis, Cidade Nova, Igapó e Pajuçara. A expectativa é de reunir 15 mil pessoas durante todos os dias.Segundo a chefe do Departamento de Vigilância de Saúde da SMS, Cristiane Souto, ocorreu uma redução no número de casos de dengue de 80%, quando comparados os números do início de 2008 com 2009.De acordo com Cristine, até esta quarta-feira (18) foram confirmados 108 casos de dengue clássica e um de Febre Hemorrágica. Uma pessoa morreu com suspeita de dengue, mas o caso ainda não foi confirmado.