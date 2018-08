Anvisa suspende comercialização de produtos Resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje (11).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação e distribuição dos produtos Bronco Própolis, Herva Médica, Sabão de Coco Nobre, Bronquivit, Espinheira Santa, Óleo de Eucalipto, Porangaba e Tribulus Terrestris e Shampoo de Aroeira Anticaspa por falta de registro.



As resoluções com as medidas de interesse sanitário estão publicadas na edição de hoje (11) do Diário Oficial da União.



Além desses produtos, a Anvisa suspendeu a comercialização do desinfetante perfumado Minuano, fabricado pela empresa Flora Produtos de Higiene e Limpeza, localizada em Luziânia (GO), por não garantir a segurança, eficácia e qualidade do produto.



A agência determinou, ainda, que a fabricante recolha os desinfetantes do mercado.