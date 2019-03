Senado aprova nome de José Jorge para o Tribunal de Contas da União Votação foi secreta e, agora, o nome de José Jorge será submetido à apreciação da Câmara dos Deputados.

O Senado aprovou há pouco o nome do ex-senador do Democratas (DEM) e candidato a vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), na eleição de 2006, José Jorge, para ocupar a vaga do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Guilherme Palmeira, que se aposenta compulsoriamente.



A votação foi secreta e, agora, o nome de José Jorge será submetido à apreciação da Câmara dos Deputados.



José Jorge concorreu com o senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO). O ex-senador obteve 41 votos contra 34 de Quintanilha. Um parlamentar votou nulo.