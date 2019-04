Baraúnas e Cepe começam a decidir título do Master Primeira partida será realizada neste sábado, às 15h30, na Toca do Leão, em Mossoró.

Baraúnas e Cepe começam a decidir neste sábado (20), na Toca do Leão (CT do Baraúnas, em Mossoró), o título do Campeonato Estadual Master. A partida começa às 15h30, com arbitragem de José Valdo Caetano, tendo como assistentes Clistenys Junior e Ricardo Balbino.



Dois grandes jogos que, como todos os anos, vão confrontar grandes talentos do futebol potiguar, craques que marcaram época em suas equipes, e que continuam a brilhar no futebol Master. No Baru, destaque para De Leon, Vivi, Júnior Xavier e Vivi, enquanto que na equipe do Cepe, brilham nomes como China, Noelder e Gutinha, entre muitos outros.



A segunda partida, a que decidirá o campeão inédito, já que Baru e Cepe chegam pela primeira vez à fina, será realizada em Natal no dia 28/12, ainda em local a ser definido. O Baraúnas, tricolor do Bairro Doze anos é debutante no Estadual.



Assesoria de Imprensa