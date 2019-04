Programa de Habitação recebe financiamento Serão quase 3 mil famílias beneficiadas em todo o Brasil. O Rio Grande do Norte será contemplado na capital e no interior.

Um montante superior a R$ 22 milhões é a verba que a Companhia Hipotecária Brasileira (CHB) terá para financiar a construção de quase três mil casas populares, dentro do Programa de Habitação de Interesse Social (PSH). O credito foi concebido no último leilão do Ministério das Cidades e vai contemplar diversas regiões do país, inclusive o Rio Grande do Norte, tanto em cidades da região metropolitana quanto do interior.



A CHB ficou responsável por administrar parte dos R$ 200 milhões destinados ao subsídio para construção ou aquisição de moradias para pessoas físicas com renda mensal inferior a R$ 1.245. Isso corresponde no total a 26,8 mil financiamentos habitacionais para famílias de baixo poder aquisitivo. Os beneficiados do PSH são pessoas já cadastradas em programas habitacionais e por isso, para a liberação do dinheiro, será necessária a assinatura de convênios com governos estaduais e prefeituras das localidades contempladas.



Com o dinheiro, a CHB deverá oferecer créditos a 2.903 famílias, das quais 568 são de cidades situadas fora de regiões metropolitanas e 839 em município integrantes de regiões metropolitanas, financiando respectivamente até R$ 7 mil e R$ 8 mil para cada uma delas.



No entanto, o maior quantitativo de subsidio para habitações populares é destinado às áreas rurais. Serão R$ 9,1 milhões para edificação ou compra de 1.311 casas. Cada família terá direito a R$ 7 mil. A menor parcela de recursos conquistados pela companhia – R$ 185 mil - vai para áreas urbanas incluídas na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, onde serão financiadas 185 casas. O valor máximo concedido por moradia será de R$ 10 mil.



FUNCIONAMENTO - Apesar de ser um programa de subsidio do governo federal, tendo como fonte o Orçamento Geral da União, a estrutura do PSH envolve também contrapartidas do poder público estadual ou municipal. O programa é operado por instituições financeiras, como a CHB, que concorrem ao direito de poderem realizar operações de financiamento ou parcelamento. Nos leilões, as instituições vencedoras são aquelas que apresentam os menores custos de subsídio de equilíbrio econômico-financeiro requerido.



Depois de habilitadas pelo Ministério das Cidades e Tesouro Nacional, as instituições financeiras e agentes financeiros do SFH assinam contrato com pessoas físicas indicadas por governos estaduais, do Distrito Federal ou prefeituras. Em áreas rurais, a indicação dos beneficiários e demais atribuições do poder público poderão ser exercidas por entidades privadas sem fins lucrativos, como cooperativas. Em todo o país, o programa já viabilizou o acesso à moradia a 255.758 mil famílias de baixa renda entre 2002 e 2007.