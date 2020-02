Visita de Lula às obras da BR-101 é cancelada Na sexta-feira (13), presidente irá visitar apenas o projeto de piscicultura, em Ceará-Mirim.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deverá inspecionar as obras de duplicação da BR-101 na sexta-feira (13), quando fará nova visita ao Rio Grande do Norte. A agenda oficial da visita presidencial só será encaminhada pelo palácio do Planalto ao cerimonial do Governo do Estado hoje (11) à tarde, mas só deve conter a visita a um projeto de criação de tilápias, em Ceará-Mirim.



Criado há quatro anos com o apoio do Governo do Estado, o Pólo da Tilápia em viveiros hoje beneficia 1.750 famílias em 18 assentamentos da região do Mato Grande gerando renda e oportunidades de trabalho. Às 14h30, o presidente vai ao assentamento/modelo Canudos, em Ceará-Mirim, onde os agricultores já não utilizam mais o cartão do Programa Bolsa-Família, devido a independência financeira adquirida através do projeto.



Mensalmente são pescadas cerca de 13 toneladas de tilápias, que são comercializadas por empresas incubadas da UFRN. O Assentamento hoje já conta com Centro de Treinamento para capacitação dos trabalhadores, um depósito para estoque e embalagem dos produtos e já existe um convênio firmado com uma Ong canadense para beneficiamento do couro da tilápia, para produção artesanal.



Nesses assentamentos outras culturas também se destacam como a plantação de 15 hectares de mamão, 7,5 hectares de banana, 3 mil de sorgo e 50 mil mudas de pinhão manso. Em 2008, organizados em forma de cooperativa, os assentados firmaram convênio também com a Petrobrás para aquisição de sementes de girassol para fabricação do biodiesel.



O projeto conta com apoio técnico do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater), doação de mudas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) como acácia, nim e eucalipto, para futuramente se formar um cinturão verde no local e a participação de outros parceiros, entre eles Banco do Brasil, UFRN, Cefet, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Incra e Petrobras.