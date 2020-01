TCU condena ex-prefeito de Bento Fernandes Armando Emídio da Câmara recebeu recursos da Funasa para construir um sistema de esgoto, mas, além de não ter seguido as especificações do projeto, não concluiu a obra.

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou, solidariamente, Armando Emídio da Câmara, ex-prefeito de Bento Fernandes, e a empresa Moveterras Construções ao pagamento de R$ 572.220, valor atualizado.



O ex-prefeito recebeu recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para construir um sistema de esgoto, mas, além de não ter seguido as especificações do projeto, não concluiu a obra.



O tribunal também aplicou multa individual de R$ 30 mil ao ex-prefeito e à empresa e autorizou a cobrança judicial das dívidas. Foram encaminhadas cópias da documentação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. O relator foi o ministro Benjamin Zymler. Cabe recurso da decisão.