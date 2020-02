Tita faz estreia no América; Baraúnas tenta recuperar pontos perdidos O treinador americano sacou o meia Cleisson e escalou a equipe com mais "pegada" e velocidade contra o Baru

O técnico Milton Queiroz da Paixão, o Tita , faz sua estréia hoje no comanda da equipe do América. O desafio para quemn chegou na segunda-feira é duro: o Baraúnas de Mossoró desesperado por somar pontos. O clássico desta quarta-feira (11), no estádio Machadão começa às 20h30.



Para o jogo, o novo comandante rubro já chegou surpreendendo, sacudindo a poeira como diz. Ele sacou de uma tacada só dois dos jogadores em que a diretoria mais investiu para a temporada – Cleisson e Rinaldo.



O primeiro era titular absoluto, e pintava como ídolo, mas acabou não relacionado para fazer um trabalho de recondicionamento físico. Os dois não foram sequer relacionados. A idéia é utilizá-los no clássico de domingo.



No treinamento ficou evidente que o treinador quer um time de mais pegada e velocidade. Os resultados negativos dos últimos jogos preocupam, e mais: a queda de rendimento evidenciada a cada segundo tempo das partidas.



Tita não mexeu na defesa e nem no ataque, no entanto, reforçou o meio-campo escalando três volantes para o jogo e elevando à condição de titular o jovem Cacá que ainda não rendeu o esperado na competição.



O time para o jogo de amanhã deverá começar com Rodolpho; Carlinhos Paulista, Tiago Messias, Adalberto e Berg; Dude, Alisson, Alexandre e Cacá; Fábio Neves e Lúcio.



O grupo de jogadores está concentrado desde a noite desta terça-feira (10) no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.

O América chega á sétima rodada com 9 pontos ganhos, ocupando a quarta colocação.



Fazendo falta

Recuperar pontos perdidos. É esse o pensamento do técnico Samuel Cândido para a partida desta quarta-feira (11) diante do América, no Machadão. Além de tentar somar três pontos, a partir de agora o Baraúnas ainda tem que torcer por combinações de resultados.



O Leão empatou quatro vezes no Estadual – Alecrim (1 a 1), Potyguar (2 a 2), Real (0 a 0) e Potiguar (1 a 1) – e venceu apenas uma partida – 2 a 1 no ABC e neste momento está fora da zona de classificação para o segundo turno. Se a equipe não ficar no grupo dos 6 estará fora do restante da disputa do Estadual.



Para partida desta quarta-feira em Natal contra o América, o treinador Samuel Cândido vai poder contar com os retornos do lateral-direito Adriano, o meia Paulinho e o atacante Robertinho.



Esse último, antes mesmo de sua expulsão, havia perdido a condição de titular para Bruno Rangel, que não tem correspondido às expectativas. O próprio treinador Samuel Cândido criticou Paulo Rangel no clássico quando, aos 2 minutos de jogo, desperdiçou a melhor oportunidade de abrir o placar.



Assim, a equipe que irá a jogo será a seguinte: Isaías, Adriano, Eraldo, Moisés e Leo Marinho; Mercinho, Ewerton, Josicley e Paulinho; Maurício Pantera e Bruno Rangel.