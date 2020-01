Fred está muito próximo do Fluminense Nesta quarta haverá encontro entre dirigentes do Flu e do Olympique Lyon; bases salariais já foram acertadas

O atacante Fred está muito próximo de se tornar jogador do Fluminense-RJ. Amanhã (11.02) o coordenador de futebol do tricolor carioca, Alexandre Faria, vai se encontrar com o presidente do Olympique Lyon (França), Jean-Michel Aulas, a fim de fechar a negociação do jogador.



Se tudo correr bem, Fred cumprirá contrato de dois anos com o time das Laranjeiras. Meio passo já foi dado: o Fluminense - que quase desistiu do jogador em meados de janeiro - e o atacante já chegaram a um acordo financeiro.



"Os últimos detalhes foram sacramentados hoje após um encontro que tive com o Fred e o seu procurador aqui em Lyon. Agora só falta mesmo a liberação do clube francês, que poderá acontecer após a reunião de amanhã com o presidente do Lyon", explicou Faria, que está na França desde o domingo; o dirigente fluminense tentou antecipar para hoje a reunião com o dirigente europeu, mas não foi possível em virtude de compromissos anteriores do último.



Só para lembrar: além do Flu, Fred interessava ainda ao Palmeiras-SP, ao Cruzeiro-MG e ao Flamengo-RJ.