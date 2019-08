Material escolar: diferença de preços chega a 1.150% O apontador de plástico foi encontrado em um estabelecimento a R$ 2 e em outro a R$ 0,16.

Pesquisa de preços do material escolar realizada pelo Procon Municipal – Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor – órgão vinculado à Secretaria do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal do Natal, em vinte e cinco (25) papelarias da cidade do Natal, selecionadas entre as maiores e mais tradicionais do mercado, constatando, em primeiro lugar, que os preços sofreram redução média de 3,16% em relação ao ano passado: de uma lista de 27 itens, doze (12) aumentaram, doze (12) sofreram redução e três (03) permaneceram estáveis.



Em segundo lugar, a pesquisa mostra que há uma grande variedade de produtos, pois a cada ano novas marcas são lançadas no mercado, aumentando a concorrência, o que, de certa forma, beneficia os consumidores. Com efeito, com base em uma relação de 27 itens básicos, foram coletados preços de 274 produtos de marcas diferentes. A terceira constatação é a grande diferença de preços que chega a 1.150% entre produtos da mesma marca.



A pesquisa foi realizada entre os dias 09 e 14 de janeiro de 2009, e coletou preços dos seguintes itens: apontador, borracha, caneta esferográfica, cola plástica, canetas hidrográficas, lápis cera, gizão de cera, lápis de cor pequeno, lápis de cor grande, lápis preto nº. 2, massa para modelar, pasta de cartolina, pincel atômico, pincel nº. 12, tinta guache, esquadro plástico, régua plástica, cadernos – de sete tipos, papel almaço e papel tamanho ofício A4 (resma e cento). Foram coletados os preços/marcas dos itens solicitados, disponíveis no momento da pesquisa.



As papelarias com maior variedade de produtos, no dia da pesquisa, eram (na ordem):



1. Livraria Câmara Cascudo – Centro

2. Livraria Independência – Alecrim

3. Papelaria Braskendy – Cidade da Esperança

4. Livraria Progresso Mundial – Panatis I

5. Livraria e Papelaria Santana - Alecrim

6. Livraria e Papelaria Confiança – Alecrim

7. Livraria Papelnet – Centro

8. Livraria Águia Dourada – Alecrim

9. Escola & Escritório Livraria e Papelaria – Tirol

10. Prátika Papelaria – Ponta Negra



O preço da cesta de mercadorias pesquisadas – soma dos preços médios de cada um dos 27 produtos encontrados na loja, apresenta diferença de 181% da loja mais cara para a loja mais barata (R$ 113,06 e R$ 40,24, respectivamente).



As dez papelarias mais baratas – tomando-se o preço médio de cada item à disposição do consumidor no dia da pesquisa – eram (na ordem):



1. Livraria Câmara Cascudo – Centro

2. Livraria Progresso Mundial – Panatis

3. Prátika Papelaria – Ponta Negra

4. Livraria e Papelaria Confiança – Alecrim

5. Livraria Independência - Alecrim

6. Papelaria Braskendy – Cidade da Esperança

7. Livraria e Papelaria Santana – Alecrim

8. Papelaria Opção - Centro

9. Bereiana Livraria e Papelaria – Tirol

10. Potylivros – Centro





AUMENTO DE PREÇOS



Comparando os preços médios dos produtos pesquisados, o PROCON MUNICIPAL constatou redução média de 3,16% em relação ao ano passado. Os maiores aumentos foram observados no caderno de desenho pequeno brochura de 40 fls. (+39,5%), régua plástica de 30 cm (+15,2%), lápis preto nº. 2 (+12,5%), massa para modelar (+11,7%), gizão de cera (+8,9%) e cola plástica escolar (+6,8%).



Por outro lado, dentre os produtos que sofreram redução em relação ao ano passado, destaque para o lápis de cor pequeno (-22,7%), lápis de cor grande (-22,0%), caderno escolar grande espiral de 96 fls. (-17,7%), pasta de cartolina c/elástico (-14,7%), pincel nº. 12 (-11,8%) e caderno escolar pequeno brochura de 48 fls. (-11,6%).



DIFERENÇAS DE PREÇOS



Um dos principais objetivos da pesquisa é verificar a diferença de preços existente entre os estabelecimentos, de forma a demonstrar ao consumidor a necessidade de se pesquisar antes de comprar. . E o PROCON MUNICIPAL constatou diferenças de até 1.150% entre produtos de marcas iguais, como é o caso do apontador plástico com um furo da marca Faber Castell, cujo menor preço é R$ 0,16 e o maior, R$ 2,00. O preço da régua plástica transparente de 30cm da marca Policart varia de R$ 0,13 a R$ 1,30 (diferença de 900%). (ver tabela a anexa).





ALERTA AOS ESTUDANTES E PAIS OU RESPONSÁVEIS



Todo início de ano letivo, muitas dúvidas e questionamentos são feitos com relação às relações de materiais que as escolas pedem aos alunos/pais. Portanto, o PROCON MUNICIPAL alerta:



• Analisem criteriosamente as listas de material escolar solicitado pelos colégios, tendo em mente que os materiais solicitados constituem instrumentos de trabalho para o aprendizado do aluno (devem ter finalidade didática). Qualquer material para uso da escola deve ser de responsabilidade do próprio estabelecimento.



• A escola não pode exigir que a agenda do aluno seja comprada no próprio estabelecimento. Ela, a escola, pode oferecer isso como opção; mas se o aluno quiser adquirir outra agenda em outro local, ele tem toda a liberdade para fazê-lo.



• A escola não pode exigir a aquisição de produtos de uma determinada marca ou determinar o local para a compra (alguma livraria ou na própria escola). Se isso for colocado aos pais, deve ser em termos de alternativa, nunca de obrigação.



• A escola não pode exigir que os pais comprem o material escolar na própria escola; esse pode ser um serviço opcional, nunca obrigatório. A escola deve disponibilizar lista de material para os pais, para que estes comprem onde quiserem.



• Informe-se com a escola sobre a possibilidade de adquirir, de imediato, somente a quantidade de material a ser utilizada no primeiro semestre. Isso, além de reduzir a despesa, possibilita planejar com mais tranqüilidade a aquisição do material referente ao segundo semestre.



Em caso de dúvidas, procurar o Procon Municipal. A sede do órgão é na, central do cidadão de Ponta Negra – Praia Shopping – Av. Engº Roberto Freire, 8790 (Tel. 3232-9050 / 3232-9051).



Fonte: Prefeitura de Natal