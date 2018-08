Vitória de Obama representa sobretudo reconhecimento da democracia, diz Lula Presidente considerou “um feito extraordinário” a eleição de um negro para a presidência norte-americana.

A vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos representa sobretudo o reconhecimento do significado da democracia, na opinião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Para ele, quem duvidava que um negro poderia ser eleito para presidente dos Estados Unidos agora sabe que pode.



“Só pode porque isso acontece em um regime democrático, que permite que a sociedade se manifeste”



O presidente considerou “um feito extraordinário” a eleição para a presidência norte-americana de um negro, o primeiro na história dos Estados Unidos, “sobretudo uma pessoa que tem demonstrado a competência política que tem demonstrado o futuro presidente Obama”.



Lula disse esperar que Obama tenha uma relação “mais forte” com a América Latina, com a América do Sul, o Brasil e a África.



“Espero que ele tenha possibilidade de fazer finalmente um acordo de paz no Oriente Médio, pois já faz décadas que se tenta e não se consegue”.



Lula participou na manhã de hoje (5) de uma cerimônia na área conhecida como Bosque dos Constituintes, para revitalização do local, criado na véspera da promulgação da Carta de 1988. Lula plantou uma muda de aroeira, a mesma espécie que ele ele havia plantado em 1988 na inauguração do bosque.