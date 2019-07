Exército vai auxiliar prefeitura na campanha contra a dengue

Ana Paula Oliveira Os militares devem atuar em conjunto com as equipes da Secretaria Municipal de Serviços.

“Nosso objetivo é fazer um grande mutirão de combate à dengue em Natal. É por isso que estamos convocando todas as pessoas e instituições, como o Exército Brasileiro, para também fazer parte dessa frente de batalha contra o mosquito Aedes aegypt”, disse Micarla de Sousa.Com a medida, a prefeitura impedirá que a doença se espalhe no município por falta de um controle preventivo, como ocorrido no ano passado. “Vou avaliar o pedido de como pode ser a atuação de nós, militares, neste trabalho de combate à dengue na cidade”, afirmou o general Paulo Sérgio, durante o encontro.Os militares devem atuar em conjunto com as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), Companhia de Serviços Urbanos (Urbana) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no trabalho de limpeza da cidade, principalmente nas áreas de terrenos baldios.Esses terrenos acumulam maior quantidade de lixo dando origem aos focos do mosquito transmissor da dengue, como pneus velhos, latas e outros recipientes que possam acumular água e contribuir para proliferação do Aedes aegypt.O presidente da Urbana, Bosco Afonso, também participou da reunião. “Disponibilizaremos toda a infra-estrutura de pessoal e equipamentos da Urbana necessária para atuar nesse trabalho de combate à dengue”, disse.Micarla de Sousa também anunciou que no próximo dia 21 irá a Brasília tratar do assunto com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. “Vou cobrar do ministro quais as ações que o Governo Federal pode nos oferecer para contribuir no combate à dengue em Natal”, disse.