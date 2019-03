Inep divulga gabarito do exame de certificação para jovens e adultos Os resultados são estruturados numa escala de proficiência que, nesta edição, variou de 60 a 180.

Brasília - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (18) em seu site o gabarito oficial do Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja) de 2008. A avaliação é destinada a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à escola na idade apropriada.



A metodologia utilizada é a Teoria de Resposta ao Item (TRI), na qual as notas não seguem o padrão tradicional em que o número de acertos corresponde à nota final. Os resultados são estruturados numa escala de proficiência que, nesta edição, variou de 60 a 180. O nível 100 dessa escala foi tecnicamente sugerido às redes de ensino como ponto indicativo de que o participante desenvolveu as habilidades mínimas necessárias para obter a certificação. Elas serão feitas diretamente nas secretarias municipais e estaduais de educação que aderiram ao exame.



As médias finais obtidas pelos participantes em cada uma das áreas avaliadas nos ensinos fundamental e médio serão divulgadas a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2009. Na ocasião, os resultados serão disponibilizados na página eletrônica do Inep, por meio de sistema de consulta. Para ter acesso a essas informações, o participante deverá usar o seu número de inscrição. Os candidatos receberão também, pelos Correios, o Boletim Individual de Desempenho.



Na edição 2008, o Encceja teve uma adesão recorde com 780 mil inscritos, sendo 60% para o ensino médio e 40% para o ensino fundamental. As provas foram aplicadas no último dia 13 em cerca de 800 municípios brasileiros.