Fluminense relaxa e sofre virada de 3 a 2 do Duque de Caxias Com a derrota, o Fluminense estacionou nos quatro pontos, na quinta posição, e se complicou na briga por uma vaga à semifinal

O Fluminense abriu 2 a 0, passou um aperto no segundo tempo e acabou sendo derrotado pelo Duque de Caxias por 3 a 2, nesta quinta-feira, no Estádio de Los Larios, pela quarta rodada do grupo A da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os gols do time tricolor foram marcados pelo atacante Roger, que ainda não tinha deixado a sua marca na competição, e de Giovani, de pênalti, Henrique e Deni para os donos da casa



Com a derrota, o Fluminense estacionou nos quatro pontos, na quinta posição, e se complicou na briga por uma vaga à semifinal. A liderança é do Vasco, com nove, seguido do Americano que tem oito. O Duque de Caxias também possui quatro pontos, mas segue em oitavo."A torcida estava empolgada com a vitória momentânea do time. Tínhamos de ter tranquilidade, mas a equipe do Fluminense se apavorou e saímos derrotados", salientou o lateral-esquerdo Leandro.



Na próxima rodada, o Fluminense, que poderá ter a reestreia de Thiago Neves, disputa justamente o clássico contra o Vasco, neste domingo, às 19h10, no Maracanã. No mesmo dia, mas no horário das 17h, o Duque de Caxias, fora de casa, pega o Resende, no Estádio do Trabalhador. Precisando da vitória para continuar brigando por vaga na semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense começou a partida em cima do Duque de Caxias. Logo aos três minutos, o goleiro Borges defendeu a falta cobrada pelo argentino Darío Conca.



Dominando as ações, o gol do Fluminense era uma questão de tempo. Aos 32, o atacante Roger recebeu na frente e marcou o seu primeiro tento com a camisa tricolor. Dois minutos depois, o mesmo jogador aumentou a vantagem do time das Laranjeiras.Nos 45 minutos iniciais, o goleiro Fernando Henrique foi um espectador de luxo. Isso porque, o Duque de Caxias não incomodou em nenhum momento a baliza do Fluminense."Estamos jogando bem, mas não podemos relaxar. Uma equipe quando vai para o intervalo perdendo, principalmente por 2 a 0, volta para o segundo tempo querendo partir para cima. Todo cuidado é pouco", disse o zagueiro Luiz Alberto, na saída de campo.



E o Fluminense voltou para a etapa final justamente relaxado. Com isso, o Duque de Caxias "cresceu" e criou algumas oportunidades. Numa delas, aos 15 minutos, Anderson aproveitou a bobeada de Luiz Alberto e quase diminuiu para o Gigante Tricolor da Baixada.Vendo que a situação poderia ficar complicada para o Fluminense, o técnico René Simões resolveu dar uma "sacudida" na equipe e tirou Darío Conca, que não gostou de ser substituído, e Leandro Bomfim, para as entradas de Tartá e Leandro Domingues, respectivamente.Com pouco tempo em campo, Leandro Domingues teve a chance marcar o terceiro e liquidar a partida, mas perdeu a oportunidade. Logo depois, aos 31, de pênalti, Giovani diminuiu para o Duque de Caxias e colocou "fogo" no jogo.



O Duque de Caxias continuou em cima, empatou com Henrique e, no último lance, aos 48 minutos, Deni, que tinha entrado no lugar de Dudu minutos antes, marcou o terceiro e decretou a derrota do Fluminense.