Adolescente é executado em São Gonçalo

Um adolescente de 16 anos foi executado com seis tiros à queima-roupa na noite desta segunda-feira (26) em Jardim Lola, distrito de São Gonçalo do Amarante. O estudante João Paulo de Oliveira Duarte, de 16 anos, foi morto na mesma rua onde morava, 15 minutos após sair de casa.“Segundo declaração do pai dele, o João Paulo saiu de casa e cerca de 15 minutos depois o pai uns tiros. Em seguida chegaram umas pessoas dizendo que o filho dele estava morto na rua”, contou um policial da delegacia de plantão da zona Norte.O crime se deu na rua Evangelista, em Jardim Lola. A polícia ainda não tem informações sobre o motivo do crime e nem das pessoas que executaram João Paulo. Mas fontes do

adiantaram que a morte teria sido motivada porque João Paulo tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela equipe da delegacia de São Gonçalo.

A equipe da delegacia de plantão da zona Norte também registrou um encontro de cadáver na noite desta segunda. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na praia de Graçandu.Não há informações sobre esse homem e nem das causas do assassinato. O corpo dele foi levado para o Itep, de onde será liberado para sepultamento após reconhecimento de algum familiar.