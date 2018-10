Operação Lord: preso tinha lista de pessoas marcadas para morrer Segundo a polícia, Vandeilson Xavier de Araújo iria matar a ex-mulher neste fim de semana. Ele já responde por assassinatos, assaltos e tráfico de drogas.

Um dos presos durante a operação Lord, deflagrada na madrugada desta quinta-feira (20), em Natal, tinha uma lista de pessoas marcadas para morrer. De acordo com a polícia, a primeira das vítimas a ser executada por Vandeilson Xavier de Araújo seria a ex-mulher dele, que mora no Seridó.



Vandeilson Xavier responde a cinco processos na Justiça de Caicó. Ele é apontado pela polícia como um dos mais atuantes criminosos do Estado, sendo responsável por assaltos, tráfico de drogas e assassinatos.



“Durante a investigação, soubemos que o Vandeilson pretendia matar algumas pessoas, mas claro que não vou revelar quem são elas. O que posso afirmar é que a primeira vítima seria a ex-mulher dele”, limitou-se a dizer o delegado Odilon Teodósio, chefe do Departamento de Narcóticos (Denarc) e quem comandou a operação Lord.



No momento em que os policiais chegaram à casa de Vandeilson Xavier, no conjunto Beira-Rio, zona Norte de Natal, a atual mulher, Isis Mary de Oliveira, portava uma espingarda calibre 12 e chegou a apontar a arma para os agentes da Polícia Civil. Ela também foi presa.



Cofre

A polícia acredita que a quadrilha presa na madrugada, além do tráfico de drogas, também é responsável por assaltos. Uma das provas disso é o cofre de um hotel e um passaporte de um turista estrangeiro encontrados na casa de um dos presos. Esse material foi roubado de um hotel de Ponta Negra nos últimos dias.