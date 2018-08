Sport Club Parnamirim derrota o Boca Juniors (SE) Vitória da equipe potiguar foi pelo placar de 3 a 0 em jogo realizado no campo do CEFET.

A equipe do Sport Club Parnamirim derrotou o Boca Juniors, de Sergipe, pela Copa do Brasil de Futebol Feminino.



A vitória da equipe potiguar foi pelo placar de 3 a 0 em jogo realizado no campo do CEFET. Na primeira partida o time do Rio Grande do Norte venceu por 2x1.



Com este resultado o Parnamirim classificou-se para a segunda fase e irá enfrentar, Lusaca/BA ou Cesmac/AL que jogam hoje às 20h.



Fonte: Assessoria de imprensa FNF