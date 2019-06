Reunião define metas do governo Fafá Rosado

Luana Ferreira

A Gerência da Comunicação informa que erão priorizados esses seguintes pontos nesse segundo governo Fafá Rosado:Implantação do Código Municipal de Obras, Edificações e Posturas; implantação do Fundo Municipal de Urbanização e realização de mapeamento dos loteamentos de Mossoró.Também há interesse na instituição do programa de regularização fundiária "Minha Casa é Legal", visando aumentar a regularização de imóveis e a emissão de alvarás do município; reconstrução da Praça Bento Praxedes, no centro da cidade.A prefeita Fafá Rosado disse ainda que vai implantar o sistema de drenagem do bairro Dom Jaime Câmara e investir R$ 30 milhões em saneamento básico em vários outros bairros da cidade. Outra meta é erradicar favelas, com a construção só este ano de 200 novas casas populares.A administração antecipou que vai construir a primeira etapa da duplicação da Avenida Francisco Mota, implantar a Avenida dos Universitários e investirá cerca de R$ 6,6 milhões na recuperação da malha viária.