Amantes são assassinados em Santo Antônio

Reprodução/Fred Carvalho Ana Conceição morreu com um tiro na cabeça

Segundo informações da polícia de Santo Antônio, as duas vítimas tinham envolvimento com crimes. O marido de Ana Conceição, identificado pelo apelido de Bibi, é preso na delegacia de Nova Cruz por assaltos. Um filho dela, ainda adolescente, já foi apreendido várias vezes por arrombamentos e furtos.Genival Ferreira, que era amante de Ana Conceição, também respondia por assaltos na região. Ele foi executado com dois tiros na cabeça, enquanto ela morreu com um tiro. Os crimes foram registrados às 20h30.A polícia local ainda não tem informações sobre quem tenha sido o autor dos crimes e também não confirmou a motivação deles. De acordo com policiais da cidade, as investigações serão iniciadas tentando-se apurar a presença de um carro e uma moto que passaram a tarde desta terça rondando a casa onde os crimes foram registrados.