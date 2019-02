Prefeitura inaugura hoje árvore de natal de Mirassol O público poderá ver apresentações do Quarteto de Cordas da UFRN e do Grupo Sons da Terra.

Com 102 metros de luzes coloridas; a maior árvore natalina do Brasil será inaugurada nesta sexta-feira (12), às 18h, na Praça da Árvore, em Mirassol. A inauguração faz parte do projeto Natal Iluminado, inserido na programação do Natal em Natal.



O evento é uma realização da Prefeitura do Natal através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) e conta ainda com a parceria da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte).



Na programação da noite, constam apresentações musicais do Quarteto de Cordas da UFRN e do Coral Sons da Terra, formado por professores e funcionários da rede municipal de ensino.