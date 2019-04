Candidato do G-10 deve ser definido neste sábado

Luana Ferreira Ney Júnior admite disputar indicação para Presidência da Câmara Municipal de Natal.

Quatro pré-candidatos disputam a indicação para representar o G-10: Heráclito Noé (PPS), Aquino Neto (PV), Francklin Capistrano (PSB) e Ney Lopes Júnior (DEM), este último o maior articulador do grupo que após relutar, agora já admite entrar na disputa.Do outro lado, o G-11 continua com o nome de Dickson Nasser (PSB), atual presidente da Casa na dianteira. A exemplo do adversário, este grupo também lançará uma carta de princípios na próxima terça-feira (30).