Vlademir Alexandre Temperatura alta é reflexo do verão que se aproxima.

“Aqui no Nordeste, nós não temos as quatro estações do ano bem definidas. Mas, oficialmente o verão começa no dia 22 de dezembro”, diz Ueliton Pinheiro, meteorologista da Empresa de Pesquisas Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).Segundo ele, a previsão para os próximos três meses (dezembro, janeiro e fevereiro) é de temperatura média em torno dos 30º C. “Nessa época do ano, essa temperatura é normal”, conta.O meteorologista acrescenta que “o que estamos sentindo é a sensação térmica. Se você tem temperatura de 30º C e umidade do ar em torno de 70%, sentimos mais calor”.Sobre as famosas chuvas de verão, ele comenta que possivelmente deverão começar no mês de janeiro pelo interior. “É apenas uma expectativa. Os dados ainda não são concretos”, explica.

Reunião

O meteorologista da Emparn, Ueliton Pinheiro informou que nos dias 13 e 14 de novembro, a Empresa enviará um meteorologista para reunião dos meteorologistas do Nordeste, no Piauí. O objetivo do encontro é avaliar a situação da temperatura nos próximos três meses.