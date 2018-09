Empresários participam de evento imobiliário na Europa O setor imobiliário de RN estará na OPP Live, em Londres, para vender o estado como segunda moradia e turismo convencional.

“Quem não é visto não é lembrado”. É com esse slogan que Waldemir Bezerra, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte (CRECI-RN), define a

importância da partcipação de empresários potiguares no evento imobiliário, a ser realizado nos dias 25 e 26 deste mês em Londres.



O salão é conhecido pelos ingleses como o principal evento do mercado de segunda residência e deve atrair 3.500 mediadores. “A participação dos empresários potiguares na OPP Live é importante para aquecer o setor imobiliário, pela presença de empreendedores do norte e leste da Europa”



Por ser fechada ao público, a OPP Live é voltada para o grande investidor, que busca alternativas para driblar a crise na Europa com novos negócios em destinos exóticos como o Caribe, Oriente Médio e Brasil.



A intenção dos empreendedores potiguares é investir nos mercados tradicionais dos países europeus, como Portugal e Espanha, e dos países nórdicos e conseguir um nicho que os outros investidores do Nordeste ainda não estão explorando.



Segundo Waldemir Bezerra, a participação em eventos também incentiva o turismo no Rio Grande do Norte e atrai investidores permanentes que compram a residência e continuam vindo ao Estado freqüentemente. “O grande objetivo é vender os empreendimentos do RN e trazer grandes redes imobiliárias”, afirma.



A comitiva potiguar que participará do evento é formada por instituições imobiliárias como o CRECI-RN, o Sindicato de Empresas Imobiliárias - Secovi/RN, Governo do Estado, empresários e corretores.