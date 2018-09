Seleção Brasileira está completa em Brasília

Divulga~ção/CBF News Momento da chegada dos jogadores na cidade de Brasília

Às 11h50, toda a delegação estava reunida no Brasília Alvorada Hotel. O reencontro dos jogadores no andar exclusivo da Seleção Brasileira foi marcado pela habitual alegria, com as rodas de conversa se formando na sala onde foi servido o lanche.O despertar nesta terça-feira será livre. A saída do ônibus do hotel para o Estádio Bezerrão será às 15 horas - o treino começará às 16 horas.Thiago Silva vem sendo constantemente convocado por Dunga, mas ainda não iniciou uma partida pela Seleção Principal. Marcelo, depois das Olimpíadas de Pequim, ficou de fora de dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e agora volta, relacionado para este amistoso contra Portugal.O jogo desta quarta-feira pode ser a grande oportunidade de os dois jogadores conquistaram espaço na Seleção Brasileira. Com a desconvocação de Lúcio, Thiago Silva vê aumentar a possibilidade de enfrentar os portugueses. Mas garante não estar preocupado com isso.- Fazer parte da Seleção já representa um reconhecimento ao seu futebol. Jogar ou não é uma conseqüência. Se acontecer, vou tentar aproveitar da melhor maneira.Thiago Silva tem como companheiro de quarto, no Brasília Alvorada Hotel, o zagueiro Luisão, o possível concorrente de posição de quem já se tornou amigo no convívio na Seleção.- O Luisão é tranqüilo, já ficamos juntos antes na Seleção. Somos acima de tudo profissionais, em busca de um lugar no time, mas também amigos.Marcelo nunca havia conversado com Kleber, o seu companheiro de quarto no hotel em Brasília. Conheceu-o nesta segunda-feira, ficaram conversando no jantar, o que já serviu para prenunciar uma convivência que será de muito companheirismo.- O Kleber é um cara legal, é mais um amigo que faço no futebol.Destaque do Fluminense, onde suas grandes atuações o levaram à Seleção, Thiago Silva se diz de coração partido por deixar o clube, o que acontecerá em 2009. Ex-tricolor jogando no Real Madrid, Marcelo acompanha a trajetória do Fluminense no Campeonato Brasileiro.- Sermpre antes dos jogos, telefono para o Thiago e para o Fernando Henrique, desejando boa sorte - diz.CBF NEWS