Espetáculo O Quebra Nozes começa hoje no TAM

A Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão (Edtam) apresenta de hoje (13) a domingo (16) o espetáculo O Quebra Nozes, marcando o encerramento do ano letivo.A Edtam é uma das mais antigas escolas de dança do Estado, com 23 anos de existência, já tendo formado centenas de bailarinos, professores ou coreógrafos profissionais.A instituição, vinculada ao Governo do Estado e à Fundação José Augusto, desenvolve um trabalho social, possibilitando que crianças e jovens de comunidades carentes aprendam o balé.Além de oferecer o curso de formação em Balé Clássico, a escola reúne outros núcleos como a Companhia de Dança do TAM e os grupos clássico, Infantil e popular.A Edtam atualmente conta com 600 alunos. Para que todos possam se apresentar, o espetáculo O Quebra Nozes será dividido em seis sessões, em cada uma delas 200 alunos e bailarinos entram em cena.Os personagens principais são interpretados por Josemara Macedo (Clara) e Tatvelli Raulinho (Fada Açucarada), bailarinas do Grupo Clássico da Edtam.E interpretando O Quebra Nozes está Charles Sales e o Príncipe, Leonardo Oliveira, ambos bailarinos da Companhia.

O Quebra Nozes

Local: Teatro Alberto MaranhãoDatas e Horários: Hoje (13) e amanhã (14) às 19h e sábado (15) e domingo (16) às 15h e 19h