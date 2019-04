Adélia Sales elege a transparência como principal meta do Tribunal de Contas do Estado

Luana Ferreira Adélia Sales durante a posse: garantia de continuidade à administração anterior.

“Vamos dar continuidade ao Plano Estratégico implantado na gestão anterior e agilizar ainda mais o Tribunal", declarou. No Plano, implantado há um mês e que durará cinco anos, estão previstas ações de modernização do TCE, como capacitação de pessoal, realização de cursos e mudanças na página de internet.Adélia Sales foi eleita presidente por consenso dia 02 de dezembro. Como, pela tradição do TCE, ocuparia o cargo Renato Dias, o conselheiro mais antigo da casa, a escolha da única mulher entre os sete conselheiros foi marcada por discussões e reuniões de conciliação. Renato Dias renunciou à candidatura horas antes a eleição.Se a nova presidente só fala em “continuidade”, a palavra mais pronunciada por Paulo Roberto Chaves é “modernização”. Ele destacou como uma de suas principais ações a aprovação de um concurso para contratar funcionários, como inspetores de controle externo e técnicos em informática.O número de vagas do concurso, já aprovado pela Assembléia Legislativa e sancionado pela governadora Wilma de Faria, ainda é indefinido, já que há dificuldades em aumentar a folha de pagamento. “Nosso orçamento é apertado”, reclamou o ex-presidente. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o TCE tem direito a 0,62% do orçamento do Estado.