Curso de fotojornalismo abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o curso de Fotografia - Noções de Fotojornalismo, que começa em 28 de fevereiro. As aulas serão aos sábados e o curso, ministrado por João Maria Alves e Marcus Ottoni, tem duração de dois meses. ficha de inscrição deve ser preenchida e encaminhada aos e-mails dos professores ( [email protected] ou [email protected] ) até 12 de fevereiro.

O curso inclui as oito aulas teóricas, apostila e viagem para ensaio fotojornalístico referente à aula de encerramento. Aberto ao público em geral, as aulas têm vagas limitadas. Serão abertas duas turmas de aproximadamente dez alunos. Das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O valor é de R$ 300. O pagamento será dividido em duas parcelas: R$ 200 no ato da matrícula e R$ 100 trinta dias após o início do curso. O não pagamento das taxas invalida a garantia de participação no curso.

O diferencial das aulas é o aprofundamento do tema. "Temos alguns cursos de fotografia na cidade, mas geralmente ficam no básico. A gente vai abranger muita coisa. Marcus fala, por exemplo, situações de uso da lente grandeângular", explica João Maria.

"O lugar do ensaio será definido democraticamente ao longo do curso junto aos alunos. Vamos fazer sugestões e conversar com eles", disse o fotojornalista.

Ao final do curso pretende-se fazer exposição, mas não há local e data definidos.

Período de inscrição: até 12 de fevereiro (via internet)Período de matrícula: 16 de fevereiro (14h às 18h)(Rua Monsenhor José Paulino, 1351/ Sala B - Tirol - Natal (por trás do shopping Midway Mall)