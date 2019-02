FCDL reúne parceiros para confraternização Governadora elogiou o trabalho de parceira das instituições no desenvolvimento do comércio potiguar.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN – FCDL reuniu os parceiros na noite desta terça-feira (9) para a confraternização de fim de ano. Entidades ligadas ao comércio, representantes de associações, políticos, secretários estaduais e presidentes das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL de todo o estado participaram do evento.



Durante a solenidade foi exibido vídeo com depoimentos das entidades parceiras e sobre as atividades da FCDL em todo o Rio Grande do Norte. O presidente da FCDL, Marcelo Rosado, declarou que a importância das ações para a economia potiguar. “Nosso trabalho é voltado para o fortalecimento do empresariado do estado, nas realizações como as Feiras de Negócios, a Convenção Lojista e no apoio as gestões das 28 Câmara de Dirigentes Lojistas do RN”.



A governadora Wilma de Faria agradeceu o empenho do presidente da FCDL durante todo o ano e parabenizou a entidade pela interação com as organizações empresariais do estado. “As atividades da FCDL em parceira com as entidades de comércio são refletidos nos excelentes resultados na economia do estado”, parabenizou Wilma de Faria.



As Câmaras de Dirigentes Lojistas de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Assú, Jucurutu, Caraúbas, Currais Novos, João Câmara e Macau estiveram no evento e ressaltaram a importância do apoio dado aos eventos promocionais dessas cidades.



A Federação também apresentou os números nas edições desse ano dos Festivais Gastronômicos e Culturais que aconteceram em Martins, Caicó, Mossoró e que acontecerá a partir de amanhã (10) em Natal. Conhecido como Festival do Camarão, o evento segue até o sábado (13) no espaço Presépio de Natal, em Candelária com programação de culinária e boa música todos os dias.