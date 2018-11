Agripino nega conversa com Garibaldi sobre aliança para 2010, mas não há impeditivo

Gabriela Barreto José Agripino: "Não vejo com bons olhos ou com maus olhos uma aproximação (com PMDB)".

Aliado do atual presidente do Senado na eleição de 2006, José Agripino tomou um rumo oposto ao de Garibaldi na eleição de Natal, vendo a aproximação da governadora Wilma de Faria com o peemedebista e o diálogo para a manutenção da aliança do PMDB com PSB e PT. No entanto, o parlamentar do DEM não fecha as portas para um possível entendimento com o PMDB para a eleição de 2010.“Não há articulação sobre a eleição de 2010, não há nenhuma procedência na informação publicada pela revista Veja, mas não há nenhum impeditivo para que ocorra esta conversa. Não estamos fechados para o diálogo. Não vejo com bons olhos ou com mais olhos uma aproximação (com o PMDB), mas não está na minha expectativa imediata o estabelecimento de alianças”, disse Agripino.Segundo o senador potiguar, sua principal preocupação é com o início do trabalho dos prefeitos que foram eleitos pelo Democratas no Rio Grande do Norte ou pelos partidos que foram aliados na eleição.“Temos grande cidades que irão começar uma administração que terá o nosso apoio, nossa presença, como Mossoró, Natal, Currais Novos. É nisto que eu estou pensando, e não nas discussões sobre as alianças para 2010, que ainda não estão na agenda”, disse o senador.