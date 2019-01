Bollywood: cinema indiano na programação do Goiamum Audiovisual

Divulgação Cena do filme "Corpo de Bollywood - O povo quer cinema"

A abertura da mostra contará com palestra do jornalista Franthiesco Ballerine, crítico de cinema do Jornal da Tarde e colaborador do jornal O Estado de São Paulo.“Bollywood” é o nome dado à indústria de cinema de língua híndi, a maior indústria de cinema indiana, em termos de lucros e popularidade. A mostra reúne produções do cinema indiano de maior destaque, sob a curadoria do produtor, cineasta e editor indiano Ram Prasad Devineni.Para começar, o Goiamum exibe “Corpo de Bollywood – O povo quer cinema”, de Raquel Valadares (RJ), vídeo que revela detalhes sobre a indústria cinematográfica indiana.Na terça-feira (9) será exibido o polêmico “Bombay”, do diretor Mani Ratnam, que teve sua casa queimada após contar no cinema a história de um jornalista hindu que casou com uma muçulmana.“The Terrorist” foi inspirado no assassinato do ex-primeiro ministro Rajiv Gandhidá e dá continuidade à mostra na quarta-feira (10). O filme venceu o principal prêmio do Festival Internacional de Cinema do Cairo e foi a primeira produção indiana a ser exibida no Sundance Film Festival.O quarto dia, 11, tem o primeiro filme de sucesso de super-herói produzido em Bollywood, Krrish, dirigido por Rakesh Roshan.Por último, no dia 12, quem ocupa a tela da mostra é Cash, de Anubhay Sinhá. Um criminoso profissional busca vingança após ser traído por seus comparsas no roubo de valiosos diamantes sul-africanos.O espaço destinado à mostra Bollywood conta com telão de alta definição e 200 poltronas de cinema cedidas pelo Cine Nordeste. Um bistrô, oficinas acontecendo no auditório do museu, palestra e debates também dão continuidade às atividades do evento.