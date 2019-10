Diretoria confirma a contratação de Marcos Tamandaré

O ABC acertou ontem a contratação de mais um reforço para a temporada 2009. O lateral-direito Marcos Tamandaré, que disputou a temporada de 2008, na Série, defendendo o Coritiba, deve chegar nesta segunda-feira (2) a Natal.



Marcos Roberto Nascimento da Silva, 27 anos, natural de Tamandaré, no estado de Pernambuco, tem no currículo a passagem por grandes clubes brasileiros, como o Corinthians/SP, o Sport/PE e o Coritiba/PR, seu último clube, onde sagrou-se campeão estadual 2008.

O contrato de empréstimo de Tamandáaré com o ABC tem a duração de um ano, e ele vem cedido pelo Porto/PE, clube que o revelou, para as disputas do Estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série B. Marcos tem chegada prevista à Natal para a próxima segunda-feira (02).

Nome - Marcos Roberto Nascimento da Silva (Marcos Tamandaré)

Nascimento -20.03.1981

Naturalidade - Tamandaré (PE)

Altura - 1,77m

Peso - 73 Kg

Ele iniciou a carreira no Ypiranga/PE em 2001, onde ficou até 2003, em seguida acertou com o Porto/PE, onde se destacou em 2004.

No ano seguinte (2005) se transferiu ao Sport/PE, onde ficou até 2007. Em Recife, despertou o interesse do Corínthians/SP,onde passou pouco tempo e retornou ao rubro-negro. No segundo semestre acertou com o Rapid Bucarest, da Romênia. Em 2008, jogou no Coritiba/PR, onde sagrou Campeão Paranaense.



Com informações do site do ABC