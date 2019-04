Exposição de tubarões vivos chega à Natal

Começou nesta sexta-feira (26), no Shopping Orla Sul, a Expotuba, única exposição de tubarões vivos do País. Os visitantes poderão conferir de perto as principais espécies de tubarões do Oceano Atlântico e Pacífico, além de mais de 200 outras espécies aquáticas vivas, mostradas em grandes aquários que foram instalados em uma área de 1.000 m².A grande atração fica por conta de cinco tubarões da espécie Lixa, que chega a medir 2,30 metros de comprimento e pesa cerca de 190 quilos. Os tubarões estarão divididos num tanque com 15 mil litros de água do mar, num lago artificial, onde os visitantes terão um contato mais próximo com o animal e num tanque de toque, onde o público poderá tocar um tubarão vivo."A exposição tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do tubarão e desmistificar a lenda de que ele é um assassino por natureza", explica Hercules Fasolak, fundador da Expotuba. "É uma oportunidade única de ver de perto tubarões e conhecer mais sobre o habitat, a alimentação, a reprodução e outras características das espécies existentes", afirma.Para acompanhar os visitantes da exposição, uma equipe composta por biólogos e monitores treinados estará no local para esclarecer dúvidas e responder perguntas. Além dos tubarões vivos, a Expotuba tem outras atrações,como a sala do tubarão branco, o museu do tubarão, sala de vídeo e painéis fotográficos com explicações e curiosidades sobre as espécies.

Expotuba

Após percorrer as principais cidades brasileiras, onde já foi vista por mais de um milhão de pessoas, a Expotuba está de volta a Natal para comemorar 10 anos de criação da ONG Expotuba Empreendimentos e Pesquisas, que se dedica ao trabalho de preservação das espécies aquáticas. A exposição ficará em Natal até o mês de fevereiro.A Expotuba foi fundada em Natal em 1999 por Hercules Fasolak, proprietário do Parque dos Tubarões, que funcionava na praia de Tabatinga. Durante esse período, a ONG preserva, trata e reabilita peixes exóticos e tubarões, que são involuntariamente capturados por pescadores em redes. Na mídia, a exposição foi destaque em diversos programas, como Jô Soares, Mais Você, Jornal da Band, Xuxa, Dia-a-Dia, Late Show, Tudo a Ver, entre outros.

Serviço

Evento: ExpotubaLocal: Shopping Orla SulHorários: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.Valor do Ingresso: R$ 7,00