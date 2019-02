Garibaldi quer tentar reeleição à Presidência do Congresso Nacional

Vlademir Alexandre Garibaldi tentará reeleição à Presidência do Senado

O anúncio foi bem recebido pelo líder do PMDB no Senado, Valdir Raupp (RO). "É um fato novo interessante. De repente, pode resolver o problema da bancada", disse Raupp. "Agora, o cenário vai depender de muita conversa, até fevereiro", completou.No início do mês, o PMDB decidiu lançar candidato próprio à presidência. Até agora se falava em José Sarney (AP), mas ele estaria disposto a pleitear o cargo só se fosse candidato único, e o PT já lançou Tião Viana (AC).O PMDB marcou reunião para a próxima quarta-feira, e a expectativa era de que nessa data o partido definisse um candidato. Mas Garibaldi se antecipou. Ontem, fez consultas informais, e lançou seu nome. Além de Raupp, ele teria consultado Sarney.Um dos pareceres que embasaram a atitude de Garibaldi, foi elaborado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Francisco Rezek, que considerou que a ele que considerou que a eleição dele não passou pelas sessões preparatórias - foi um mandato de um ano. Por essa razão, sua eleição não significaria recondução. Garibaldi assumiu o cargo em dezembro de 2007.Fonte: Folha de São Paulo