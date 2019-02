Atletas paraolímpicos em noite de gala I Prêmio Brasil Paraolímpico acontece nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Os atletas paraolímpicos brasileiros sempre lutaram para mostrar que além de serem vencedores na vida e exemplo de superação para todo mundo, também podem competir em alto nível e serem respeitados no meio esportivo nacional e mundial.



A luta desses guerreiros, que há tempos brilham por todo o planeta, começou a dar resultados, tanto que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) reservou, em sua premiação anual, um pequeno espaço para eles (melhor atleta paraolímpico masculino e feminino). Porém, os paratletas queriam mais, e com a ajuda do Instituto Superar (que organizará o evento), nesta quinta-feira (11), onde acontecerá o I Prêmio Brasil Paraolímpico.



O evento acontecerá no Espaço Lamartine, na Barra da Tijuca, às 20h e premiará os principais atletas que brilharam nos Jogos Paraolímpicos de Pequim, na China. Serão premiados os melhores de 2008 nas categorias: atleta (masculino e feminino), revelação (masculino e feminino), esporte coletivo, atleta guia, técnico, oficial técnico, fotografia, reportagem de TV e reportagem Impressa, além do prêmio especial Superar. Estarão presentes no evento cerca de cem atletas paraolímpicos, incluindo os principais nomes da delegação, que em Pequim conquistou 47 medalhas.



“Este prêmio é muito bom. Ninguém queria gastar dinheiro com a gente, mas agora estão nos dando valor. É um exemplo para a sociedade. O COB também tem seu prêmio paraolímpico, mas aparecemos muito pouco lá. Só dão prêmios para dois, aqui a festa é nossa. Não importa se vou ganhar ou perder, quero ir lá para comemorar”, disse Lucas Prado, que concorre ao prêmio de melhor atleta de 2008.



Porém, nem todos os atletas ficaram satisfeitos com o evento. Segundo o capitão da equipe bicampeã olímpica de futebol de 5, Sandro, apesar da premiação ser boa para todo o esporte paraolímpico brasileiro, a organização precisa melhorar.



“Sou atleta e quero um crescimento legal do esporte paraolímpico, mas quero que ele cresça da forma certa. Acho que o organizador tem a mídia do lado dele e usa isso para o lado pessoal. Para mim, é um momento super importante para o nosso movimento. O que me faz ficar bastante aborrecido, tanto que nem vou ao evento, é achar que não fui tratado como um atleta bicampeão olímpico que sou. Eles me falaram que me mandaram o convite por e-mail, mas o dos outros foi enviado para casa. Só recebi meu convite segunda-feira porque liguei reclamando. Acho que todos os atletas que forem devem ficar felizes com esse evento, minha única ressalva é que deveria ser feito pelo comitê e não por um instituto”, desabafou Sandro.



*Conheçam alguns dos indicados ao prêmio Brasil Paraolímpico:



Melhor Atleta Masculino: André Brasil (natação), Antônio Tenório (Judô), Daniel Dias (natação), Dirceu Pinto (bocha) e Lucas Prado (atletismo).



Melhor Atleta Feminino: Terezinha Guilhermina (atletismo), Edênia Garcia (natação), Karla Cardoso (judô), Batatinha (basquete) e Jane Karla Rodrigues (tênis de mesa).



Revelação Masculina: Phelipe Andrews (natação), Yohansson Ferreira (atletismo), Alan Fonteles (atletismo), Ricardo Alves (futebol de 5) e Welder Knaf (tênis de mesa).



Revelação Feminina: Shirlene Coelho (atletismo), Verônica Almeida (natação), Deanne Silva (judô), Josiane Dias de Lima (remo) e Jerusa dos Santos (atletismo).



Melhor Equipe Nos Esportes Coletivos: Goalball Feminino, Futebol de 5, Futebol de 7, Vôlei Sentado e Basquete Masculino.



Melhor Técnico: Amaury Wagner Veríssimo (atletismo), Antônio Pádua (futebol de 5), Jucinei Gonçalves da Costa (judô), Marcela Pimentel (hipismo) e Murilo Moreira Barreto (natação).



